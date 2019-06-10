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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александар Прийович
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
21 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Сербия
4 : 1
Литва
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Сербия
4
Литва
1
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Украина
5 : 0
Сербия
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 53'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Украина
5
Сербия
0
минуты: 1' - 53' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур