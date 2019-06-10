Александар Прийович
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
21 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Сербия
4 : 1
Литва
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Сербия
4
Литва
1
был в запасе
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Украина
5 : 0
Сербия
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 53'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Украина
5
Сербия
0
минуты: 1' - 53' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур