Пабло Диего
№23
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 марта 1994 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Наполи
5 : 2
Легия
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Наполи
5
Легия
2
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур