Стоян Враньеш
№23
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
11 окт. 1986 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
3 : 1
Железничар
56'
56'
56'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Аполлон
3
Железничар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
Железничар
1 : 2
Аполлон
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Железничар
1
Аполлон
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд