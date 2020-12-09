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Теннис
Олимпиада
Авер Мабиль
№45
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Австралия
Дата рождения
15 сент. 1995 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
Мидтьюлланд
1 : 1
Ливерпуль
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 63'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 63' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 67'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 67' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
81'
81'
81'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
81'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Мидтьюлланд
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 66'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
минуты: 1' - 66' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Мидтьюлланд
0 : 4
Аталанта
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур