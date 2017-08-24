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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Андре Ремер
№28
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
18 июля 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Аполлон
40'
40'
40'
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мидтьюлланд
1
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
Аполлон
3 : 2
Мидтьюлланд
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аполлон
3
Мидтьюлланд
2
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:00
Арка
3 : 2
Мидтьюлланд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арка
3
Мидтьюлланд
2
был в запасе