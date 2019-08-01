Йеспер Лауридсен
№15
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
27 марта 1991 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Эсбьерг
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Эсбьерг
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шахтер
2
Эсбьерг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд