Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберт Мурич
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
12 марта 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Риека
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Реал Сосьедад
2
Риека
2
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Наполи
2 : 0
Риека
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Наполи
2
Риека
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур