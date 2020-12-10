Роберт Мурич
№7
Нападающий
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
12 марта 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Риека
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Реал Сосьедад
2
Риека
2
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Наполи
2 : 0
Риека
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Наполи
2
Риека
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур