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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матей Йелич
№9
Нападающий
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Команда
Славен Белупо
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 нояб. 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
22.08.2017
22 авг. 2017
вт
21:45
Риека
0 : 1
Олимпиакос
22.08.2017
22 авг. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Риека
0
Олимпиакос
1
был в запасе
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
21:45
Риека
0 : 0
Зальцбург
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Риека
0
Зальцбург
0
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:45
Зальцбург
1 : 1
Риека
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Зальцбург
1
Риека
1
был в запасе