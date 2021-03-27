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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Алеш Матею
№3
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 июня 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
был в запасе