Алеш Матею
№3
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 июня 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
был в запасе