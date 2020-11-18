Саша Жделар
№16
Полузащитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 марта 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Сербия
5 : 0
Россия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 90' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Сербия
5
Россия
0
минуты: 90' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Венгрия
1 : 1
Сербия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Венгрия
1
Сербия
1
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Сербия
0 : 1
Венгрия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Сербия
0
Венгрия
1
был в запасе