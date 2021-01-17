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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Калифа Кулибали
№7
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Мали
Дата рождения
21 авг. 1991 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Нант
-:-
Ланс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
-
Ланс
-
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
13'
13'
13'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
был в запасе