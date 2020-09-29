Лоран Депуатр
№29
Нападающий
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 дек. 1988 (32) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.09.2020 29 сент. 2020 вт 22:00
Динамо
3 : 0
Гент
29.09.2020 29 сент. 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 74'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Динамо
3
Гент
0
минуты: 1' - 74' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 22:00
Гент
1 : 2
Динамо
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 22:00
минуты: 1' - 72'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Гент
1
Динамо
2
минуты: 1' - 72' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд