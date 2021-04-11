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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мозес Саймон
№27
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
12 июля 1995 (25) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
71', 71'
45'
71', 71'
71', 71'
45'
71', 71'
45'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
71', 71'
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Нант
1 : 2
Реймс
14'
14'
14'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
14'
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
4'
4'
4'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
4'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
24'
24'
24'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
24'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 25'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
минуты: 1' - 25' / Франция. Лига 1, 9 тур