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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томас Маттон
№8
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 окт. 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
Гент
2 : 5
Генк
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гент
2
Генк
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Тоттенхэм
2 : 2
Гент
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Тоттенхэм
2
Гент
2
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала