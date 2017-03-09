Томас Маттон
№8
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 окт. 1985 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
Гент
2 : 5
Генк
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гент
2
Генк
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Тоттенхэм
2 : 2
Гент
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Тоттенхэм
2
Гент
2
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала