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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Брехт Деягер
№19
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
29 мая 1991 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Сент-Этьен
0 : 0
Гент
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сент-Этьен
0
Гент
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Гент
2 : 2
Вольфсбург
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Гент
2
Вольфсбург
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Александрия
1 : 1
Гент
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Александрия
1
Гент
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Гент
3 : 2
Сент-Этьен
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Гент
3
Сент-Этьен
2
был в запасе