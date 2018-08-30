Янник Толен
№20
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
18 июля 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:45
Бордо
2 : 0
Гент
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Бордо
2
Гент
0
был в запасе
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:45
Гент
0 : 0
Бордо
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Гент
0
Бордо
0
был в запасе
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
Гент
3 : 1
Ягеллония
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
3
Ягеллония
1
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:20
Ягеллония
0 : 1
Гент
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:20
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ягеллония
0
Гент
1
был в запасе