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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Янник Толен
№20
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
18 июля 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
Бордо
2 : 0
Гент
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Бордо
2
Гент
0
был в запасе
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:45
Гент
0 : 0
Бордо
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Гент
0
Бордо
0
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:30
Гент
3 : 1
Ягеллония
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
3
Ягеллония
1
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:20
Ягеллония
0 : 1
Гент
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:20
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ягеллония
0
Гент
1
был в запасе