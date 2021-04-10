Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матс Селс
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Страсбур
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
26 февр. 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
Страсбур
-:-
ПСЖ
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
-
ПСЖ
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
15:00
Страсбур
1 : 2
Ланс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1
Ланс
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
был в запасе