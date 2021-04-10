Матс Селс
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Страсбур
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
26 февр. 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
Страсбур
-:-
ПСЖ
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
-
ПСЖ
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:00
Страсбур
1 : 2
Ланс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1
Ланс
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
был в запасе