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Олимпиада
Нельсон Семеду
№22
Защитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
16 нояб. 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Вулверхэмптон
02.03.2021
02 марта 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
89'
89'
89'
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
70'
70'
70'
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
90'
90'
90'
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
78'
78'
78'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
78'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
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