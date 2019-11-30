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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Зинан Гюмюш
№29
Нападающий
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 янв. 1994 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1
Дженоа
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0
Дженоа
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Удинезе
3
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Дженоа
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 9 тур