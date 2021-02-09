Льюис Кук
№18
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 февр. 1997 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 20:30
Бернли
0 : 2
Борнмут
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 20:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
0
Борнмут
2
минуты: 63' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
был в запасе