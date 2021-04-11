Чарли Тэйлор
№3
Защитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 сент. 1993 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Бернли
-:-
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
-
Ньюкасл Юнайтед
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 33' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 33' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 49'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
минуты: 1' - 49' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 9'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 9' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
5
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 20:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 20:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Бернли
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон & Хов
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:00
Бернли
0 : 3
Челси
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бернли
0
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 19:30
Вест Бромвич
0 : 0
Бернли
37'
37'
37'
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур