Андре Грэй
№18
Нападающий
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 июня 1991 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала