Тендэй Дариква
№27
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 дек. 1991 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала