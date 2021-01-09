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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джордан Кузинс
№24
Полузащитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 марта 1994 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
был в запасе