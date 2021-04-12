Демарай Грей
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Байер
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июня 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:30
Герта
3 : 0
Байер
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
3
Байер
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:30
Байер
1 : 2
Арминия
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1
Арминия
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Байер
1 : 2
Фрайбург
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 67'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 67' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Байер
2 : 2
Майнц
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2
Майнц
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Байер
5 : 2
Штутгарт
84'
84'
84'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
84'
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5
Штутгарт
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур