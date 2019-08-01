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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стелиано Филип
№7
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
15 мая 1994 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
18:00
Вииторул
2 : 1
Гент
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вииторул
2
Гент
1
был в запасе