Арни Фредриксберг
№11
Полузащитник
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Команда
Рунавик
Гражданство
Фареры
Дата рождения
13 июня 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Норвегия
4 : 0
Фарерские острова
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Норвегия
4
Фарерские острова
0
был в запасе
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Фарерские острова
1 : 0
Мальта
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Фарерские острова
1
Мальта
0
был в запасе
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
Фарерские острова
0 : 3
Румыния
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Фарерские острова
0
Румыния
3
был в запасе