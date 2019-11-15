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Олимпиада
Арни Фредриксберг
№11
Полузащитник
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Команда
Рунавик
Гражданство
Фареры
Дата рождения
13 июня 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Норвегия
4 : 0
Фарерские острова
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Норвегия
4
Фарерские острова
0
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Фарерские острова
1 : 0
Мальта
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Фарерские острова
1
Мальта
0
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
Фарерские острова
0 : 3
Румыния
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Фарерские острова
0
Румыния
3
был в запасе