Бен Глэдвин
№22
Полузащитник
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 июня 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 56'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 56' / Англия. Кубок, 1/32 финала