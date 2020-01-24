Мозес Одубайо
№2
Защитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 июля 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала