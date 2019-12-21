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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Кевин Майи
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1993 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Брест
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
2
Брест
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Брест
1
был в запасе