Луис Поджи
№20
Полузащитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 июня 1984 (36) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 23:00
Бастия
1(3) : 1(5)
Кан
70'
70'
70'
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 23:00
70'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Бастия
1(3)
Кан
1(5)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Бастия
2(5) : 2(4)
Конкарно
90'
90'
90'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бастия
2(5)
Конкарно
2(4)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала