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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Даниэль Петкович
№30
Вратарь
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Команда
Анжер
Гражданство
Черногория
Дата рождения
25 мая 1993 (27) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
17:45
Седан
-:-
Анжер
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
17:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
-
Анжер
-
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
23:00
Анжер
2 : 1
Ренн
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анжер
2
Ренн
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала