Роман Бегунов
№22
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
22 марта 1993 (28) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
Албания
3 : 2
Белоруссия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Албания
3
Белоруссия
2
был в запасе