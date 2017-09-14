Владица Брдаревски
№77
Защитник
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
7 февр. 1990 (31) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 44'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вардар
0
Зенит
5
минуты: 1' - 44' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур