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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пабло Мартинес
№4
Защитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1989 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
19:00
Ним
1 : 3
Ницца
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
19:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ним
1
Ницца
3
был в запасе