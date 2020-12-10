Касимир Нинга
№29
Нападающий
Подписаться
Команда
Сивасспор
Гражданство
Чад
Дата рождения
17 мая 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Маккаби
1 : 0
Сивасспор
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Сивасспор
0
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Сивасспор
0 : 1
Вильярреал
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сивасспор
0
Вильярреал
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
86'
86'
86'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур