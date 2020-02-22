Кентен Корнетт
№13
Нападающий
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1994 (27) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Лион
0 : 0
Амьен
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1
Дижон
1
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2
Лион
2
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
был в запасе