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Олимпиада
Мамаду Н'Диайе
№11
Защитник
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Команда
Вильфранш
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Монпелье
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 11 тур
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
6
Монпелье
2
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3
Монпелье
3
был в запасе