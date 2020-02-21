Марвин Гакпа
№10
Нападающий
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Команда
Метц
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 нояб. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0
Лион
2
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Метц
1 : 2
Бордо
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
1
Бордо
2
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Монпелье
1 : 1
Метц
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
1
Метц
1
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0
Метц
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Метц
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
1
Марсель
1
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
Метц
0 : 1
Ренн
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Ренн
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
1
Метц
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Метц
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0
Метц
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 5 тур
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 0
Метц
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
3
Метц
0
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе