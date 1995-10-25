Амаду Карамоко
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Лорьян
1 : 0
Газелек
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Газелек
0
был в запасе
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0
Лилль
1
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 16:00
Лорьян
0 : 2
Монако
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
0
Монако
2
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
был в запасе