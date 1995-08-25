Ибраима Су
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
13 авг. 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4
Лорьян
1
был в запасе