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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бабакар Гуйе
№27
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
31 дек. 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Саарбрюккен
0(5) : 0(3)
Карлсруэ
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Саарбрюккен
0(5)
Карлсруэ
0(3)
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:45
Байер
1 : 0
Падерборн
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
1
Падерборн
0
был в запасе