Джимми Кабо
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Анжер
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 апр. 1994 (26) лет
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
-:-
Анжер
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
-
Анжер
-
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 46' - 68'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 46' - 68' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Ланс
1 : 3
Анжер
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1
Анжер
3
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
1 : 5
Анжер
90'
90'
90'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
90'
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Анжер
5
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 9 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Метц
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур