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Легкая атлетика
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Олимпиада
Адам Надь
№16
Полузащитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
17 июня 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Андорра
1 : 4
Венгрия
34'
34'
34'
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 61'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
1
Венгрия
4
минуты: 1' - 61' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
80'
80'
80'
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Венгрия
3
Польша
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур