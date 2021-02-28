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Олимпиада
Амир Ррахмани
№33
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Косово
Дата рождения
24 февр. 1994 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
суперкубок италии
лига наций. лига с
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
-:-
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
-
Беневенто
-
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
-:-
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
4
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Наполи
0 : 2
Сассуоло
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
0
Сассуоло
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
4
Аталанта
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Наполи
6 : 0
Дженоа
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
6
Дженоа
0
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
Парма
0 : 2
Наполи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Наполи
2
был в запасе