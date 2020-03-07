Риза Дурмиси
№14
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 янв. 1994 (27) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020 07 марта 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Монако
1
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 28 тур
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2
Брест
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Ницца
1 : 3
Ним
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Лион
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Лион
1
был в запасе