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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Риза Дурмиси
№14
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 янв. 1994 (27) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Монако
1
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 28 тур
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2
Брест
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Лион
1
был в запасе