Милош Косанович
№33
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 мая 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Стандард
1 : 0
Севилья
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стандард
1
Севилья
0
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
Краснодар
2 : 1
Стандард
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
2
Стандард
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Краснодар
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Краснодар
1
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Севилья
5
Стандард
1
был в запасе