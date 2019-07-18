Мики Йоме
№18
Нападающий
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
29 авг. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
Легия
3 : 0
Европа
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Легия
3
Европа
0
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
Европа
0 : 0
Легия
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Европа
0
Легия
0
был в запасе