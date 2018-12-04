Карим Азамум
№6
Полузащитник
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Команда
Труа
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 23:30
Эспаньол
1 : 0
Кадис
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
1
Кадис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 20:30
Кадис
2 : 1
Эспаньол
41'
22'
41'
22'
41'
22'
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 20:30
41'
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Кадис
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала