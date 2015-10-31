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Олимпиада
Жульен Бегу
№13
Нападающий
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Команда
Бур-ан-Бресс
Гражданство
Реюнион
Дата рождения
8 авг. 1993 (27) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Лорьян
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Генгам
2
Лорьян
2
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Генгам
1
Лилль
1
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
Труа
0 : 1
Генгам
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0
Генгам
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Генгам
3 : 3
Монако
86'
86'
86'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Генгам
3
Монако
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0
Генгам
1
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2
Марсель
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Бастия
3 : 0
Генгам
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3
Генгам
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур